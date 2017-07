David Goffin zakt, ondanks forfait voor Wimbledon, maar één plaats op ATP-ranking

David Goffin (ATP 13) zal maandag, als de nieuwe ATP-ranking verschijnt, één plaatsje moeten inleveren en terechtkomen op de veertiende stek. De 26-jarige Luikenaar was de voorbije weken out met een enkelblessure en kon zijn puntentotaal dus niet aandikken op Wimbledon.

Goffin zal in de nieuwe rangschkking 2.605 punten tellen. De Fransman Gaël Monfils, op dit moment veertiende, springt met 2.775 punten over de Belg. Goffin, die eerder dit jaar een maand in de top tien stond, ziet de kloof met de tien beste tennissers van de wereld vergroten. Zo heeft hij 555 punten achterstand op de Bulgaar Grigor Dimitrov op plaats tien.

Goffin, die begin juni op Roland-Garros geblesseerd raakte aan de enkel na een val over een doek, zal maandag op het ATP-toernooi van Umag (gravel/482.060 euro) in Kroatië zijn comeback vieren.