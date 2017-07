Vermiste bejaarde (88) op twee kilometer van huis teruggevonden

Berlaar - De 88-jarige Emerantia Moris uit Berlaar is zaterdagmorgen teruggevonden in een gracht, op zo’n twee kilometer van haar huis. Ze was sinds vrijdagochtend opgegeven als vermist. Ze had dringend medische zorgen nodig.

De bejaarde dame, die dementerend is, verliet vrijdagochtend haar woning in de Anjerstraat. Sindsdien ontbrak van haar elk spoor. Zorgwekkend omdat ze dringend medische zorgen nodig had. Er werden verschillende zoekacties opgezet. Om haar terug te vinden, werd door de federale politie zelfs een helikopter ingezet. De inzet van de hulpdiensten heeft geloond.

Uiteindelijk is de vrouw een dag na haar verdwijning teruggevonden met de hulp van een politiehond. Ze lag in een gracht in de doodlopende straat Klets, op ongeveer twee kilometer van haar huis. Het slachtoffer is met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in Lier.