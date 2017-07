“Ik ga mijn parachute niet openen”, stuurde deze ervaren skydiver naar zijn vrouw voordat hij op het vliegtuig stapte

Een 27-jarige en erg ervaren skydiver uit de Amerikaanse staat Florida was op weg naar zijn zoveelste sprong, toen hij zijn echtgenote de schok van haar leven bezorgde. Vlak voordat hij opsteeg, stuurde hij haar in een video dat hij niet aan het touw van zijn parachute zou trekken en in plaats daarvan naar een “prachtige plaats” vertrok.

De ervaren Capotorto Vitantonio had er al heel wat sprongen op zitten toen hij dinsdag naar Sky Dive DeLand vertrok, een skydivingcentrum in de buurt. Maar niemand had kunnen voorspellen welke boodschap hij even later, nauwelijks enkele minuten voor het opstijgen, naar zijn vrouw zou sturen.

Hij zou zijn parachute niet openen, liet hij zijn 25-jarige vrouw Costansa Zitellini weten. Hij ging in plaats daarvan naar een “prachtige plaats”.

(lees verder onder de foto)

Foto: Facebook

Zitellini wist niet wat ze hoorde en haastte zich naar het skydivingcentrum om haar echtgenoot op andere gedachten te brengen. Een werknemer maakte nog contact met het vliegtuig in de lucht, maar het was al te laat. Vitantonio was al gesprongen. Zijn lichaam werd later teruggevonden in een veld in de buurt.

Mike Johnston, de manager van het centrum, laat weten dat Zitellini net te laat arriveerde. “We geven onze klanten een veilige vlucht naar de juiste hoogte en we vervoeren hen in vliegtuigen die als de beste in de industrie worden beschouwd. Maar van zodra een passagier door de deur stapt, staat hij er alleen voor.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.