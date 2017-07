Niet de kakkerlak, maar wel de ‘waterbeer’ zal het laatste levende wezen op aarde zijn

In geval van een apocalyptische catastrofe zullen ‘waterbeertjes’, minuscule wezentjes met acht pootjes, de laatste overlevende wezens op onze planeet zijn. Pas wanneer onze zon een rode dwerg wordt en onze planeet verzwelgt zullen ze eventueel uitsterven, aldus een nieuwe studie.

Vaak wordt gezegd dat als de aarde verwoest is er enkel kakkerlakken zullen overblijven. Wel, als ook zij weg zijn zullen er nog waterbeertjes zijn. Dat staat te lezen in een nieuwe studie, gevoerd aan de Harvard en Oxford universiteit. Deze minuscule beestjes zijn onverwoestbaar en dat mag je best letterlijk nemen.

Supernova’s, inslaande asteroïden en gammastralen... niets krijgt deze beestjes klein. Ze kunnen zo tot 30 jaar overleven zonder eten. Je kan ze invriezen, in kokend water gooien, plat duwen... niets deert hen. Zo blijven ze zelfs in leven in de ruimte, in een vacuüm zonder zuurstof.

Asteroïde, supernova of gammastralen

De studie bekijkt drie catastrofale hypotheses: een asteroïde-inslag, een supernova - het gevolg van een nabijgelegen exploderende ster - en een grote dosis gammastraling. In alle scenario’s is de mensheid gedoemd, maar de beerdiertjes zullen overleven. Ook alle cataclysmen waar de mens een hand in heeft, zoals een totale nucleaire holocaust, zullen zij - en niet wij - overleven.

In geval van een dodelijke uitbarsting van gammastralen zou de ozonlaag verdwijnen. Alle leven op het land, blootgesteld aan de zon zonder de beschermende barrière, wordt onmogelijk. Alle dieren die in water of ondergronds leven - incluis het waterbeertje - zouden kunnen overleven.

Een supernova zou op ‘amper’ 0.14 lichtjaar van onze planeet moeten liggen eer deze alle oceanen doet verdampen en dus alle leven onmogelijk maakt. In geval van een enorme asteroïde, zou alle zonlicht afgeschermd kunnen worden, maar diep in de oceaan zou leven op aarde blijven bestaan, incluis de waterbeertjes die er wonen.

Los van het hypothetische karakter van zulke gebeurtenissen, is de statistische kans dat ze zich voordoen miniem, met name: binnen 10.000 miljard jaar om precies te zijn. Pas wanneer onze zon een rode dwerg wordt en gaandeweg onze planeet verzwelgt zullen de waterbeertjes uitsterven. En dan nog hebben ze een kans op overleven. De zwaartekracht van de zon (als die een rode dwerg aan het worden is) zou mogelijk zo instabiel zijn dat deze mogelijk onze planeet afstoot en uit ons zonnestelsel katapulteert.

Verder kijken

“Beerdiertjes zijn zo goed als onverwoestbaar”, concludeert Rafael Batista, coauteur van de studie. Hij oppert dat deze diertjes illustreren hoe leven mogelijk zou kunnen zijn elders in het heelal. Zo stellen ze dat Mars mogelijk gelijkaardige levensvormen heeft gekend. Ook in de ondergronds oceanen van Enceladus, een maan van Saturnus, en Europa, een maan rond Jupiter, zouden deze beestjes kunnen gedijen dankzij vulkanische activiteit.