Colsoul geniet van mooie klassementsrit in Silk Way Rally

Yazeed Alrajhi (MINI) en Tom Colsoul zijn in de eerste Chinese woestijnrit als vijfde geëindigd. In de stand schuiven ze één plaats op van plaats vijftien naar veertien. Het duo werd lange tijd opgehouden door Christian Lavieille (Baicmotor) van het Belgische Overdrive team.

“Het was een fantastisch mooie klassementsrit”, liet Tom Colsoul optekenen. “Vooraf probeerde de organisatie ons angst aan te jagen dat de rit er bijzonder slecht bij lag, maar niets van dat. Het was de mooiste rit van deze wedstrijd. Eindelijk zijn we verlost van dat verdomde gras. Tijdens elke meter van deze rit heb ik me geamuseerd. Het ging heel vlot.”

“Tot 50 km van het einde reden we in derde positie maar dan werden we opgehouden door Lavieille”, gaat Colsoul door. Ik heb gedurende 30 km de sentinel ingedrukt, het waarschuwingssysteem dat een rijder waarschuwt dat een snellere deelnemer hem wil inhalen. De Fransman wou echter van geen wijken weten en ging niet opzij. Op een verraderlijk parcours hebben we 30 km lang stof gevreten. Het was tamelijk gevaarlijk. Op een bepaald moment hebben we het dan opgegeven en is Yazeed van het gas gedaan waardoor we niet als derde maar als vijfde eindigen.”