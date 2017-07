Martin ziet af, maar blijft positief: “Elke dag voel ik me beter”

Daniël Martin ondervindt nog altijd hinder van zijn tuimelperte vorige week zondag waarin hij door Richie Porte werd meegenomen in een val in de afdaling van de Mont du Chat. Denk maar aan het beeld dat gisteren na de aankomst te zien was van Martin die als een kreupele oude man van de fiets moest geholpen worden richting de bus. Maar de Ier blijft positief. “Elke dag voel ik verbetering”, zegt hij ’s ochtends voor de rit aan Sporza.

Het was een stevige lijdensweg voor de goedlachse Ier van Quick Step. HIj liep bij die zware val met Porte gelukkig geen breuken op, maar ging toch flink geblutst en gebuild door met de Tour de France. Na de dolle rit gisteren van Saint-Girons naar Foix strompelde hij naar de bus. “Maar op de fiets gaat het best goed”, lachte hij tegen Sporza. “Ja, ik heb nog wel pijn, maar ik kan wel fietsen. Mijn osteopaat Anthony Pauwels (de broer van renner Serge, nvdr.) heeft me in koers gehouden. De zwelling in mijn rug neemt eindelijk af en gisteren voelde ik me al een beetje de oude, maar uit het zadel komen en dan een versnelling plaatsen, dat lukt nog niet. Maar er is elke dag beterschap.”