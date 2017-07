Vrouw ontdekt dat haar man naar porno surft... en zet hem geniaal op zijn plaats

Toen een zwangere vrouw ontdekte dat haar echtgenoot naar porno keek, besloot ze hem een lesje te leren. Maar toen hij te weten kwam wat ze gedaan had, ging hij helemaal door het lint. “Ging ik er echt zo over?”, vraagt ze zich nu af in een openhartige post.

In haar eerlijke post op Mumsnet, een website voor mama’s, legt de 40-jarige vrouw uit hoe ze ontdekte dat haar man foto’s van naakte vrouwen had opgezocht op de sociaalnetwerksite Reddit.

“Hij was herhaaldelijk naar het topic gonewild gesurft, wat eigenlijk een pagina is waar meerderjarige vrouwen naaktfoto’s van zichzelf kunnen posten. Op het moment dat ik het ontdekte, was ik hoogzwanger en had ik echt een laag zelfbeeld. Ik zat er wat door en in vroegere gesprekken had mijn echtgenoot me nochtans verzekerd dat hij niet het type was dat naar porno surfte. Hij was zelfs eens kwaad geworden toen ik hem vroeg of hij naar porno keek. We waren het er uiteindelijk over eens dat porno geen plaats had in ons huwelijk.”

Wraak

“Toen ik met lede ogen zag dat hij die Reddit-pagina meermaals had bezocht, ontdekte ik ook dat er nog een andere pagina bestond: gonewild30plus. Een pagina waar vrouwen van boven de 30 naaktfoto’s kunnen posten. Ik was zo boos, dat ik besloot hem een lesje te leren. En dus postte ik een foto van mijn eigen borsten op die pagina en vertelde ik het hem.”

“In de korte tijd dat mijn borsten online stonden, kreeg ik heel wat berichtjes en complimenten van mannelijke Reddit-gebruikers. En hoewel ik me er echt ongemakkelijk bij voelde om zo’n intieme foto van mezelf delen, voelde ik me ook geflatteerd en steeg mijn zelfvertrouwen weer.”

“Ging ik er echt zo over?”

“Ik heb de foto weer offline gehaald omdat mijn echtgenoot compleet gek werd nadat ik het hem vertelde, extreem woedend zelfs. Hij vond dat wat ik had gedaan veel, maar dan ook veel erger was dan dat hij mij beloog over zijn surfgedrag. Voor god-weet-hoelang en met god-weet-hoeveel naaktfoto’s.”

“Nog altijd is hij zo boos dat hij er niet aan kan denken zonder in woede uit te barsten. Ging ik er echt zo over? Ik vind echt dat het net zo erg was als wat hij had gedaan.”

Reacties

De meningen over de ‘wraakactie’ zijn verdeeld. “Wat jij deed was sexting en dus bedriegen, terwijl hij enkel naar porno keek”, schrijft iemand. “Briljant!”, klinkt het bij iemand anders.

Wie ook het meest in zijn of haar recht was: de man zal er in de toekomst ongetwijfeld aan denken zijn surfgeschiedenis wél te wissen wanneer hij nog eens langs Reddit surft.