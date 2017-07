Na Antwerpen en Gent nu ook in Brussel een verbod op kermispony’s

De Brusselse regering heeft op initiatief van staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets het verbod op kermispony’s goedgekeurd. Het verbod gaat in op 1 januari 2019 en komt er op vraag van verschillende gemeenten en dierenrechtenorganisaties. Debaets is van mening dat een kermisomgeving nefast is voor het welzijn van de pony’s.

“Vandaag de dag kan ik niet meer aanvaarden dat pony’s rondjes moeten draaien in een ponycarrousel onder het gedreun van luide muziek en het lawaai van andere attracties. Dat staat in schril contrast met de natuurlijke leefomgeving van die dieren”, zegt Debaets, die vindt dat “kermispony’s niet meer van deze tijd zijn.”

In minstens acht Brusselse gemeenten vinden kermissen plaats waarbij pony’s als attractie worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval op de Zuidfoor rond het Brusselse Zuidstation, die vandaag begint.

Tot op heden is het aan de verschillende gemeenten om al dan niet een verbod op kermispony’s uit te vaardigen. In Vlaanderen en Wallonië is er al een verbod op kermispony’s in Gent, Antwerpen, Bredene, Leuven en Waterloo.

Dierenrechtenorganisatie Gaia is blij met het verbod. De organisatie hoopt dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio “snel het uitstekende initiatief van Bianca Debaets zullen volgen”.