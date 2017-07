Jonge Feyenoordfan (13) in tranen voor Ajax-speler die blijvende hersenschade opliep

Een dertienjarige Feyenoordfan, die naar eigen zeggen ‘anti-Ajax’ is, krijgt enorm veel respect in Nederland nadat hij een emotionele boodschap opnam voor Abdelhak Nouri (20). De Nederlands-Marokkaans middenvelder zakte vorige week in elkaar tijdens een oefenwedstrijd en werd sindsdien in een kunstmatige coma gehouden. Donderdag bleek dat de jonge voetballer ernstige en blijvende hersenschade opliep.