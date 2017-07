Het lichaam van de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo is zaterdagochtend in Shenyang gecremeerd. Dat gebeurde tijdens een “eenvoudige plechtigheid” waarop zijn vrouw en vrienden aanwezig waren, zo hebben Chinese staatsmedia gemeld.

Liu is donderdag op 61-jarige leeftijd overleden. Hij had terminale leverkanker en belandde in mei dit jaar in het ziekenhuis wegens orgaanfalen. Voordien zat hij acht jaar in de cel.