Verkoop van blauwe bes met 500 procent gestegen

Vlaanderen zit massaal aan de blauwe bosbes. De verkoop is de afgelopen vijf jaar met 500 procent toegenomen. “We staan er zelf ook van te kijken”, klinkt het bij Delhaize. De verklaring? De populariteit van ­gezonde ontbijten, gepromoot door ­BV’s als ­Pascale ­Naessens.

De fruitsector in ons land heeft het niet eenvoudig, onder andere door het slechte weer van de afgelopen maanden en de Russische boycot van bijvoorbeeld peren. Maar er is ook goed nieuws: frambozen, meloenen en blauwe bosbessen doen het opvallend goed. Vooral die laatste fruitsoort zet spectaculaire resultaten neer. De verkoop van blauwe bosbessen in ons land is de voorbije vijf jaar met maar liefst 500 procent gestegen, aldus VLAM, het Vlaams promotieagentschap voor lokale groenten.

Familieverpakking

De reden voor die énorme populariteit is niet ver te zoeken. De Vlaming is gezonder gaan ontbijten, onder meer door BV-koks zoals Pascale ­Naessens. Die zweren in hun boeken bij ontbijtrecepten met blauwe bosbessen, nochtans niet goedkoop: je betaalt al snel 6 euro voor 500 gram. Voor die prijs kan je ­gemakkelijk een dozijn ­appelen kopen.

Ook bij Delhaize kijken ze wat verbaasd naar de enorme populariteit. “Vroeger verkochten we die blauwe bessen enkel tijdens het seizoen en in kleine verpakkingen. Door de enorme vraag bieden we de bessen intussen het hele jaar aan, door ze buiten het seizoen in te voeren uit Spanje, Marokko en desnoods Chili en Peru. En we zijn ze ook in familieverpakkingen van een halve kilo ­beginnen te verkopen”, aldus woordvoerder Roel Dekelver.

Wonderlijke eigenschappen

Voor onze gezondheid is de bosbessen-rage zeker een goede zaak. “Hoe meer mensen fruit eten hoe beter, ­wegens het lage aantal calorieën”, zegt voedingsdeskundige Patrick Mullie van de Erasmushogeschool. “Maar sommige BV’s dichten de blauwe bosbes ook wonderlijke ­eigenschappen toe, zoals dat ze vol antioxidanten zit of goed is tegen kanker. Complete nonsens”, aldus nog Mullie. “Als je het daarvoor zou doen, eet je dus beter gewoon een ­appel. Veel goedkoper.”