Den Houten Lepel draait weer

Antwerpen - Het op één na oudste café van Antwerpen is gered. Na een klein jaar leegstand heeft Diane Meersman Den Houten Lepel op de hoek van de Kronenburg- en de Begijnenstraat overgenomen.

“In het begin was het hectisch, maar het voelt toch goed”, zegt Diane Meersman, die vanaf haar zestiende in de horeca werkt. In Den Houten Lepel is ze voor het eerst haar eigen baas. “En dat geeft toch stress en zorgen. De administratie rondkrijgen was een serieuze kluif. Er zijn ook nog gebreken aan het interieur. Daarom sluit ik deze week enkele dagen om alles op punt te stellen.”

Voorlopig is Den Houten Lepel enkel een café. In het najaar maakt het een doorstart en zal ­Diane Meersman ook snacks en gerechtjes serveren.

Historisch pand

“Ik beschouw de vakantie als een inloopperiode. Zo kan ik de zaak en de klanten goed leren kennen”, zegt ze. De beslissing om Den Houten Lepel over te nemen, nam ze verrassend snel. “Het historische pand, de mooie ligging en het grote terras. Alles klikte ineen”, blikt Meersman terug.

Den Houten Lepel stond een klein jaar leeg nadat de vorige uitbater het halsoverkop had achtergelaten. De geschiedenis van de afspanning gaat vier eeuwen terug. Daarmee is het naast de Quinten Matsys in de Moriaanstraat het oudste café van Antwerpen.

De naam zou verwijzen naar de gevangenis in de buurt, waar gedetineerden enkel houten lepels als bestek kregen. In 1856 vond voor de deur van Den Houten Lepel de laatste publieke terechtstelling in Antwerpen plaats. Moordenaar Francis Kol liet er het leven onder de guillotine.