Vrachtwagen te breed voor omleiding via Korte Winkelstraat: “Al drie wagens beschadigd”

Antwerpen - Vrachtwagens die de omleiding voor de knip van de Leien volgen via de Korte Winkelstraat, hebben al verschillende geparkeerde auto’s beschadigd omdat ze niet genoeg plaats hebben om af te slaan.

Sinds de knip van de Leien wordt het verkeer lokaal omgeleid via de studentenwijk. Wie richting Noord rijdt, komt via de Kipdorpbrug in de Molenbergstraat, om vervolgens linksaf de Korte Winkelstraat in te slaan en daarna rechtsaf, via de Van Boendalestraat de Leien op te rijden. Daar is een oversteek voorzien om via de Italiëlei richting Noorderplaats te rijden.

Maar de straten in de studentenwijk zijn niet voorzien op al dat verkeer. Vooral de vrachtwagens die in de Korte Winkelstraat rechtsaf willen rijden richting Van Boendaelestraat, zorgen voor problemen. “Al drie geparkeerde wagens werden geraakt door de zwenkende beweging van de opleggers”, klinkt het bij Buurtcomité Stadscampus.

Het buurtcomité stelde nog voor de knip van de Leien een alternatieve omleidingsroute voor. “Het komt erop neer dat de rijrichting van de Molenbergstraat, waar eenrichtingsverkeer naar de Korte Winkelstraat geldt, zou moeten veranderen”, zegt voorzitter Filip Vosters van buurt­comité Stadscampus. “Daardoor zouden vrachtwagens via de Kipdorpvest weg kunnen, en niet meer via de Van Boendaelestraat. Op de Kipdorpvest is meer plaats om af te slaan.”

Schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is dat alternatief aan het onderzoeken. “We moeten nog een paar punten uitklaren om die aanpassing door te voeren”, zegt zijn kabinetschef. “We vinden het goed dat buurtbewoners mee nadenken. Maar voor we zoiets kunnen doorvoeren, moeten we alles grondig onderzoeken. En dat zijn we nog aan het doen.”