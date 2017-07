Opgelet voor legionella: Maak tuinslang proper voordat u zwembad vult

Met temperaturen tot 28 graden zetten volgende week duizenden Vlamingen weer zwembadjes buiten voor hun kinderen. “Let op wanneer je die gaat vullen. In waterslangen die langere tijd in de zon hebben gelegen, kan zich de legionellabacterie ontwikkelen”, waarschuwt het Agentschap Zorg & Gezondheid.

De legionellabacterie ontwikkelt zich vooral in warm, stilstaand water. Wanneer dat water verneveld wordt, bijvoorbeeld wanneer het uit een fontein of een tuinslang wordt gespoten of wanneer het via tuinsproeiers verspreid wordt, kan de bacterie in de longen terechtkomen.

Tijdens een natte en warme zomer is het risico om de bacterie op te lopen dus groter. Daarom dat waterleidingen in huis na een vakantie ook best even worden doorgespoeld, omdat ook dat water heeft stilgestaan.

Lage weerstand

Niet iedereen die besmet water inademt, raakt ook echt besmet. Mensen met een lage weerstand hebben het meeste risico om een besmetting op te lopen.

Wie ook echt besmet wordt met de bacterie, kan een longontsteking krijgen. Dat wordt dan de veteranenziekte genoemd. Andere symptomen zijn spierpijn en snel opkomende hoofdpijn. Ook droge hoest, diarree, misselijkheid en koorts kunnen symptomen zijn. De ziekte kan dodelijk zijn of kan ook blijvende letsels veroorzaken. Jaarlijks sterven er vier Vlamingen aan. Vorig jaar raakten 100 Vlamingen besmet met de bacterie. Ter vergelijking: in 2011 ging het om 63 gevallen. Ook in Nederland ziet met een stijging in het aantal zieken. Vorig jaar was een recordjaar met 324 mensen die de veteranenziekte opliepen. Toen stierven ook 20 mensen.

Antibiotica

De ziekte kan, als je er snel genoeg bij bent, meestal met antibiotica bestreden worden. Maar omdat de ziekte zich aanvankelijk manifesteert als een soort van griep, wordt de bacterie vaak laat opgemerkt en wordt ook wel eens gezegd dat legionella een ‘onzichtbare bacterie’ is.

Uitbraak in 1976

De ziekte werd vernoemd naar de eerste gerapporteerde uitbraak in 1976. Toen kregen meerdere oud-strijders van het Amerikaanse Legioen van de Koreaoorlog tijdens een reünie in Philadelphia eenzelfde type longontsteking. Allemaal hadden ze in hetzelfde hotel verbleven. 221 veteranen werden toen ziek, 34 veteranen stierven aan de longontsteking.