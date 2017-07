Stortvloed aan klachten over Antwerpse meesteroplichter Serge Lenglez

Serge Lenglez (45), de Antwerpenaar die in Spanje wordt beticht van oplichting, zou de voorbije jaren ook vele slachtoffers hebben gemaakt in ons land. Tientallen gedupeerden meldden zich gisteren om hun verhaal te doen. “Hij bestelde een vrachtwagen vol ijsemmers voor een beachclub die niet bestond.”

Serge Lenglez (45), de doodgraver van de Antwerpse diplomafabriek European University, komt steeds meer in nauwe schoentjes. Naar aanleiding van de getuigenis in onze krant van de Nederlandse makelaar Gerda De Jager, die door Lenglez zegt te zijn opgelicht in Zuid-Spanje, hebben zich tientallen nieuwe gedupeerden gemeld.

De getuigen vertellen steeds een soortgelijk verhaal. Lenglez wint hun vertrouwen, biedt aan om hen te helpen bij het in orde maken van papieren of bij de huur van een woning en vraagt vervolgens een bescheiden voorschot. Eens het geld is overgeschreven, verbreekt Lenglez alle communicatie. De bedragen die hij zo zou hebben achterovergedrukt, variëren van een paar honderd euro tot enkele duizenden euro.

Een aantal gedupeerden diende in Spanje en België klacht in tegen Lenglez, maar met die klachten gebeurde zelden iets, omdat het om relatief kleine bedragen ging. Een aantal gedupeerden liet het erbij, anderen verklaarden dan weer dat ze geen klacht durfden in te dienen omdat ze zich schaamden of omdat Lenglez hen begon te bedreigen en hen via sociale media begon zwart te maken.