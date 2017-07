Mortsel -

Kringloopwinkel Opnieuw & Co, actief in tien gemeenten in onze regio, geeft iedereen in de sector het nakijken. Met een hergebruik van meer dan 12 kilogram per inwoner scoort de organisatie het best in Vlaanderen. Duffel staat op kop, op de hielen gezeten door Mortsel en Nijlen.