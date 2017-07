Het afscheidsinterview van Xavier Chen: “Hoe naïef te denken dat KV anders is”

Mechelen - Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel: Xavier Chen zet een punt achter zijn actieve voetbalcarrière. Alleen voor Taiwan, het geboorteland van zijn vader, maakt de 33-jarige Brusselaar een uitzondering. Chen houdt dus woord: na zijn Chinees avontuur verklaarde hij nooit nog voor een andere club te willen voetballen dan Malinwa. Clubliefde die eindigde met een gebroken hart. Ondanks een mondeling akkoord om er nog een jaartje bij te doen, werd Chen eind maart gedumpt. “Toch zal KV altijd mijn club blijven.”

Hoe moeilijk was de keuze om er een punt achter te zetten?

“Dat viel best mee. In mijn hoofd was ik al een tijdje voorbereid op het einde van mijn carrière. Omdat ik me nog goed voelde op KV, wilde ik ...