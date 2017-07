Elke warmt jonge poesjes op in decolleté

Geel - Wat doe je als je buiten een poezennestje vindt en de kittens ernstig onderkoeld blijken te zijn? Elke Caers, die zich bij het Geels Hart voor Dieren onder meer over het zwerfkattenproject ontfermt, heeft een hoogst originele manier gevonden om de kleine beestjes op te warmen.

Van die ongewone aanpak postte ze foto’s op Facebook. Maar achter de leuke beelden schuilt wel pure ernst. “De kittens waren amper drie weken oud, onderkoeld en ondervoed”, vertelt Elke. “Dat betekent dat de moederpoes niet in staat is om de dieren zelf groot te brengen en dan moeten wij ingrijpen. Belangrijk is dat de dieren eerst op temperatuur gebracht worden voor ze gevoed worden, maar ze mogen niet te snel opwarmen.”

Wie een nest kittens vindt, blijft er best af en neemt contact op met een erkende organisatie.