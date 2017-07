Nijlen - Sinds enkele weken zijn Sven Rochette (44) en zijn partner Eva Van der Wee (45) de nieuwe eigenaars van café De Molen. Nu maandag starten ze met een nieuw concept: Exceptional Mondays.

“Ik werk al tien jaar in de horeca”, begint Sven. “Ik heb restaurant Trentasette uitgebaat in Olen en Rosario in Lier. Ik woon in Nijlen en toen ik hoorde dat café De Molen over te nemen stond, kriebelde ...