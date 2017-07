Wat wil Europa van buurland Turkije?

Eén jaar geleden liepen die vrijdagavond 15 juli de eerste verwarde berichten binnen over tanks op de Bosporusbruggen in Istanboel, geweervuur, overvliegende jets en even later de eerste beelden van een grimmige Turkse president Erdogan. Een staatsgreep in 2016! Het klonk zo onwezenlijk.

Nu, één jaar later, is nog steeds niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Veel leek ongeloofwaardig, veel leek geënsceneerd, maar dat een deel van het leger op straat was gekomen én slachtoffers heeft gemaakt, kan niemand ontkennen. Net zomin als dat het getrouwe leger even merkwaardig snel op een vrijdagavond de putsch onderdrukt heeft. Zeker weten we ook dat ­hiermee de rode loper werd uitgerold voor de democratisch verkozen sterke man Erdogan om nog meer alle macht naar zich toe te trekken en zich democratisch­ ­­– zij het via grenzeloze intimidatie – nipt te laten herverkiezen.

Met de nog steeds niet bewezen bewering dat de beweging van Fethullah Gülen – zijn oude ideologische bondgenoot – achter de putsch zat, heeft Erdogan sindsdien zijn land grondig ontwricht. Het voor de NAVO uiterst belangrijke Turkse leger is onthoofd én onbetrouwbaar geworden. Tienduizenden Turken zitten vandaag ­zonder proces in de gevangenissen. Honderdduizenden ­families van doorgaans beter opgeleiden zijn tot de ­bedelstaf veroordeeld en vormen ongetwijfeld een ­gistingslaag voor groeiende bitterheid. Meer dan ooit beledigde en chanteerde Erdogan sindsdien de Europese landen. Datzelfde Europa waarvan een deeltje, Noord-Cyprus, nog steeds tegen alle VN-resoluties in door ­Turkije wordt bezet en radicaal etnisch gezuiverd is.

Toch blijft Europa intussen volharden in zijn utopie. ­Europa rijdt zichzelf muurvast door in zijn mistige ­Turkije-beleid te focussen op de figuur van Erdogan. Het eist van de breed gesteunde Erdogan dat hij democratiseert (en geeft intussen miljarden). Dat alles met de ‘dreiging’ dat als de man zich niet betert, er van een Turkse toetreding tot de EU geen sprake kan zijn. ­

Kortom: door zich afhankelijk te maken van de figuur Erdogan hengelt de EU zelf uitdrukkelijk naar een ­lidmaatschap dat noch in Turkije, noch in Europa van harte gedragen wordt. Zouden we niet beter duidelijk maken dat dit land, ook zonder Erdogan, op dit ogenblik om cultureel-historische, geografische, demografische en bovenal economische redenen gewoonweg nog niet hoort bij de sputterende unie? Rusland of de Maghreb pogen we toch ook niet met alle geweld op te nemen in de EU? Dat zijn toch ook buren? Laten we Ankara in alle rust zeggen dat we liever als goede buren samenleven met degelijke bilaterale verdragen dan ons in een uitzichtloos, liefdeloos huwelijk te storten. Los daarvan moeten we natuurlijk de vele echte democraten in ­Turkije moed inspreken en de ontsporende Erdogan ­blijven terechtwijzen.