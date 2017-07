Huurwaarborg verhoogd naar drie maanden

Het Vlaams Huurdecreet werd vandaag door de Vlaamse regering goedgekeurd. Met de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden, haalt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) haar slag thuis.

‘Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht, dat door de 6de staatshervorming werd overgeheveld naar de gewesten’, klinkt het vrijdagavond in een persbericht.

In het Vlaams Huurdecreet wordt volgens Homans versterkt ingezet op het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt. De huurwaarborg wordt ook verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij.

Daar was coalitiepartner CD&V nochtans tegen gekant. Mogelijk was de partij evenwel akkoord omdat Homans voorziet in een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW waarborgregeling, voor huurders die de verhoogde waarborg niet kunnen ophoesten.

Nieuwe samenlevingsvormen

Verder regelt het Vlaams Huurdecreet ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd het aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

‘Met het huurdecreet wordt een evenwichtig kader gecreëerd waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Bovendien worden nu eindelijk een aantal zaken geregeld die in de federale wetgeving ontbraken, zoals de regelingen voor medehuur en studentenhuisvesting’, besluit minister Homans.