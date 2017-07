Skatedagen een succes

Aartselaar - De afgelopen dagen was er heel wat animo te beleven aan het sportcentrum aan de Kleistraat. Op woensdag daagden voor het sportkamp en de grabbelpassers 75 deelnemers op. Donderdag en vrijdag waren er skatedagen gepland door de kindergemeenteraad en de jeugdraad.

De eerste dag, gereserveerd voor -12 jarigen genoten ruim 60 kinderen van de skaterampen. Op vrijdag was het de beurt aan de +12 jarigen. Zij hadden wat pech met het weer waardoor er niet veel geskate kon worden. Het alternatief voor een aantal van de jongeren werd gevonden in boardgames in het naastliggende jeugdhuis.