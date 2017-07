Mechelen - Maanrock in Mechelen wordt deze zomer meer dan ooit een totaalbelevenis. In nieuwe tuinen en op pleinen is er naast muziek ook plek voor theater en dans.

Als het einde van de zomervakantie in zicht is, en daar denken wij nu nog even niet aan, dan is het Maanrock. Het is opnieuw drie dagen feest in het weekend van vrijdag 26 tot en met zondag 27 augustus ...