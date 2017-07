Nieuw seizoen Game of Thrones wordt het meest spectaculaire

Vannacht gaat het nieuwe seizoen van Game of Thrones, de succesreeks van HBO, in première. Als we de acteurs mogen geloven, wordt dit het meest spectaculaire seizoen tot nu toe.

Een jaar lang kijken Game of Thrones-fans al uit naar het nieuwe, zevende seizoen. Al een jaar lang wordt er gespeculeerd over wat er te gebeuren staat.

Seizoen zeven is het voorlaatste seizoen van de reeks. De rechte lijn naar de finale is ingezet. Game of Thrones is gebaseerd op de boeken van George R.R. ­Martin, en speelt zich af in de ­fictieve werelden Westeros en Essos, twee continenten die van elkaar gescheiden worden door de ­Narrow Sea.

Het verhaal

Korte samenvatting: de Zeven Koninkrijken in ­Westeros staan onder het bewind van één koning. Wanneer de koning sterft, is er discussie over de opvolging wat leidt tot oorlog. Ondertussen is er ook een dreiging vanuit het noorden, die het bestaan van hele continent bedreigd. Oh, en er zijn ook draken.

Zeven afleveringen

In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen, telt het zevende en voorlaatste seizoen ‘maar’ zeven afleveringen in plaats van tien. Al zullen de afleveringen wel langer zijn. De ­seizoenfinale zou zelfs 81 minuten duren.

Het budget per aflevering in seizoen zes was ongeveer 10 miljoen euro. Het totaalbudget, zo’n 100 miljoen euro voor het hele seizoen, zou hetzelfde blijven voor seizoen zeven. Dat wil zeggen dat, hoewel er minder afleveringen zijn, meer geld per aflevering gespendeerd wordt.

De serie staat er ook om bekend dat de personages vallen als vliegen. In de afgelopen seizoen vielen er in totaal 150.965 doden. YouTuber Leon Andrew Razon heeft dat uitgezocht.

Gastrol voor Ed Sheeran

Volgens de acteurs, die woensdag aanwezig waren op de avant-première in Los Angeles, wordt het een episch seizoen en zit elke aflevering vol “grootse momenten”. Zoals in de meeste voorgaande seizoenen, zijn er nu ook een gastrollen weggelegd voor beroemdheden. singer-songwriter Ed Sheeran bijvoorbeeld, maakt zijn opwachting. Bandleden van Coldplay, Mastodon, Of Monsters and Men en Sigur Rós gingen hem al voor.

De eerste aflevering van het zevende en voorlaatste seizoen van Game of Thrones komt uit in de nacht van zondag op maandag. Via Play More van Telenet kan u het seizoen ook in ons land bekijken.