Thibaut Courtois maakt het weer gezellig en kust beste vriendin van Kim Kardashian

Sinds zijn breuk met Marta Dominguez geniet Thibaut Courtois van zijn vrijgezellenleven. De doelman van Chelsea werd onlangs gespot met een 18-jarige finaliste van Miss België en haalt nu opnieuw de Engelse pers door een vrouw: ene Brittny Gastineau.

Het is exact één week geleden dat de eerste doelman van de Rode Duivels op Mallorca gezien werd met Maithé Rivera Armayones. De twee konden het duidelijk goed met elkaar vinden, maar de 18-jarige finaliste van Miss België beweerde dat er niets aan de hand is: “Thibaut en ik zijn gewoon vrienden”.

Nu haalt 25-jarige Courtois opnieuw de Britse tabloids, zij het met een romance van 27 juni. Deze keer dankzij Brittny Gastineau, een 34-jarig Amerikaans model en realityster. Het duo werd toen opgemerkt in een hotelbar in Los Angeles. Courtois en Gastineau, een van de beste vriendinnen van Kim Kardashian, maakten er duidelijk een leuke avond van en kusten elkaar op de mond.

Het was de Amerikaanse die de beelden deelde op Snapchat en de geruchtenmolen zo in gang zette. De twee zouden samen met enkele vrienden in de Sunset Tower bar een leuke avond gehad hebben. Gastineau had eerder al korte romances met onder andere topzwemmer Michael Phelps en American Football-ster Mark Gastineau.

Thibaut Courtois shares a kiss with American socialite and Kim Kardashian's best friend, Brittny Gastineau https://t.co/oGfgcBgxsn pic.twitter.com/gdhWW5Cf6O — MailOnline Sport (@MailSport) 14 juli 2017

