Daarom kruipen Games of Thrones-fans in de huid van Joffrey, Cersei of Jon Snow

Antwerpen -

De populaire tv-reeks ‘Game of Thrones’ is deze zomer opnieuw alomtegenwoordig nu er een nieuw seizoen van start gaat. Voor de fans was een jaar wachten lang, heel lang. In de nacht van zondag op maandag is het moment daar, de eerste aflevering van het zevende seizoen. Uw krant ging op zoek naar de grootste fans van de reeks, die zich in de wereld van cosplay met zelfgemaakte kostuums verdiepen in de personages.