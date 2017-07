Axelle Dauwens gaat met sterke tegenstand op zoek naar WK-minimum in Rabat

Tijdens de tiende manche van de Diamond League zondag in Rabat krijgt Axelle Dauwens een uitgelezen kans om zich op de 400m horden alsnog voor het WK te plaatsen. Ze is de enige Belg in Marokko. De Jamaicaanse sprinters Yohan Blake en Elaine Thompson zijn de grootste sterren op de deelnemerslijst.

Dauwens moet in de B-reeks aantreden, maar ook daarin kan ze niet klagen over een gebrek aan tegenstand. Bijna al haar concurrentes liepen dit seizoen al in de 54 seconden, zelf kwam Dauwens nog maar tot 56.75. De limiet voor het WK in Londen staat op 56.10. Na Rabat krijgt Dauwens in Heusden nog een allerlaatste kans.

In de 100 meter zijn Yohan Blake bij de mannen en olympisch kampioene Elaine Thompson bij de vrouwen de favorieten. Op de 3.000m steeple bij de vrouwen is het uitkijken naar de Bahreinse wereldrecordhoudster Ruth Jebet. In dezelfde discipline bij de mannen worden de twee Kenianen Jairus Birech en Conseslus Kipruto beiden in staat geacht om dicht bij het wereldrecord te komen.

De Zuid-Afrikaanse 800m-specialiste Caster Semenya maakt een uitstapje naar de 400m, en zou ook daar wel eens voor de winst kunnen meespelen. Op drie weken van het WK valt voorts vooral op dat tal van sterren een trainingsperiode verkiezen en dus ontbreken.