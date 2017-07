Antwerpen - Verhalen van vroeger vervagen mettertijd. Soms worden ze ook stevig aangedikt. En soms zijn ze gewoon ook niet waar. In deze reeks leggen we de Antwerpse stadslegendes of broodjeaapverhalen aan de leugendetector.

De legende

Men zegt dat Antwerpen vroeger, in de nadagen van de middeleeuwen, geen veilige stad was om te wonen. Vooral de straten aan het water moest je mijden in de schemering, ’s ochtends vroeg en ’s ...