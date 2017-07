Shamisa tekent Margaretha voor collector's item Gouden Carolus

Mechelen - Voor het derde jaar op rij lanceert brouwerij Het Anker een artistieke drieliterfles van zijn Gouden Carolus Classic, een collector’s item. Dit jaar tekende Shamisa Debroey voor het ontwerp.

In 2015 mocht toenmalig stadsartiest Gijs Vanhee als eerste een kunstwerk maken van de fles. Vorig jaar was het de beurt aan de meermaals bekroonde graphic novel auteur Simon Spruyt en dit jaar krijgt Shamisa Debroey de eer. Ze is meteen ook de eerste vrouwelijke artiest. De sympathieke Mechelse maakte een opmerkelijk debuut met ‘Verdwaald’, waardoor ze als artiest erg gewild is. Haar werk kenmerkt zich door een speelse en kleurrijke vrolijkheid.

Voor ‘Het Leven van Margaretha Van Oostenrijk’ heeft ze zich laten inspireren door wie deze historische figuur was: een eigenzinnige dame die sterk haar stempel op Mechelen heeft gedrukt. Naast de jeroboam is er ook een flesje van 33 centiliter te koop in de speciale verpakking.

“Ik wilde laten zien hoeveel facetten Margaretha had als vrouw. Daarom de kleine portretjes. Ik heb alles met de hand getekende en geschilderd. Dat ontwerp is vervolgens op de fles gezet. Ik vond het een hele fijne ervaring”, vertelt Shamisa. Ze is ook blij en trots. “Het was echt een reis naar het juiste ontwerp, maar in Het Anker waren ze behulpzaam en geïnteresseerd”, zegt de artieste.