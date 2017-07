Kinderen kregen slagen met elektrische kabel omdat ze niet zindelijk waren

Een Brussels ouderpaar is vrijdag veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden en 2 jaar omdat ze hun eigen kinderen van 5, 3 en anderhalf zwaar mishandeld hadden. Er was sprake van vuistslagen en slagen met een elektrische kabel. De rechtbank toonde weinig begrip voor het gebrek aan berouw bij de ouders, die zich enkel over hun eigen lot zouden beklagen, maar verleende hen wel uitstel voor een deel of het geheel van hun gevangenisstraf.