Janssen Pharmaceutica pompt aardwarmte op voor bedrijfsgebouwen

Beerse - Janssen Pharmaceutica gaat aardwarmte ontginnen voor het koelen en verwarmen van de eigen gebouwen. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Het krijgt daarvoor 7,5 miljoen euro steun vanuit Vlaanderen en de EU op een totale investering van 40 miljoen euro. Er kan naar verwachting 30 procent op de CO2-uitstoot worden bespaard.

Na de zomer start de farmagigant met werken om op 2,4 kilometer diepte onder zijn site in Beerse-Vosselaar warmte op te pompen. Er komt een energiegebouw en een warmtenet.

Het bedrijf verwijst naar de klimaatverandering en de klimaatconferentie van Parijs. “Al vele jaren werken we aan een ambitieus plan om aardwarmte aan te wenden voor onze site. Onze energiebehoefte is immers groot en aardwarmte is de perfecte oplossing”, stelt CEO Stef Heylen. “Aardwarmte is een en al groene en hernieuwbare energie. Onze CO2-uitstoot zal tot 30 procent kunnen dalen. Aardwarmte is bovendien onuitputtelijk, veroorzaakt geen overlast en is stabiel in prijs.”

De totale investering is goed voor zo’n 40 miljoen euro. Het bedrijf krijgt wel steun van Europa (1,5 miljoen euro) en Vlaanderen (6 miljoen euro). Het bedrijf mag de warmte-energie uit de ondergrond gratis oppompen.

Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is Janssen Pharmaceutica het eerste bedrijf dat gebruik kan maken van een garantieregeling voor diepe aardwarmte, omdat het risico’s inhoudt. “Als ze het op voorhand geschatte vermogen niet halen, dan kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen. De bedrijven dragen met een premie zelf ook bij aan die garantieregeling. Hopelijk kan onze garantieregeling en het goede voorbeeld van Janssen Pharmaceutica mee voor een doorbraak zorgen van diepe aardwarmte in Vlaanderen.”

In de Kempen wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar geothermie en de inzet ervan voor onder meer warmtenetten.