Speltrappers rijden met de bakfiets naar de parken

Ekeren -

Met een bakfiets vol speelgerei trekken de Speltrappers wekelijks naar één van de drie parken in Ekeren. Donderdag botsten we op de ravotters in het Hagelkruispark. “Nu zijn er maar een tiental kinderen komen opdagen,” zegt monitor Zakaria. “Ouders hoeven vooraf niet in te schrijven, zodat we nooit weten hoeveel kinderen komen opdagen.”