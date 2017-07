Antwerpen door de ogen van een farmacologe uit Caïro: “Na oktober valt de stad in een winterslaap”

Antwerpen -

Je treft me op een slechte dag”, pruilt Aya Hefnawy als we elkaar de hand drukken in de statige ontvangsthal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in de Nationalestraat in Antwerpen. “Ik ben bezig met een experiment en mijn parasieten zijn net overleden.” Aya is een farmacologe uit de Egyptische hoofdstad Caïro en doctoreert aan het ITG. Ze woont sinds juli 2015, met tussenpauzes, al meer dan een jaar in Antwerpen. “Een stad die te vroeg gaat slapen”, luidt haar strenge verdict.