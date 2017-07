Rondleiding door Antwerpen in elektrische tuktuk: “Zoals in Azië, maar dan stil en milieuvriendelijk”

Antwerpen - De Antwerpse Inge Forton (51) rijdt sinds een week rond in Antwerpen in haar eigen elektrische tuktuk. Met haar rondleidingen in het opmerkelijke vervoersmiddel wil ze een alternatief bieden voor gewone toeristenbussen. “Overal waar ik kom, zijn de mensen enthousiast. Ik hoop uiteindelijk een heleboel tuktuks in de stad te kunnen sturen.”

De tuktuk, een soort van overdekte brommer op drie wielen, is vooral in Azië populair. “In Lissabon zag ik voor het eerst dat tuktuks ook perfect in een Europese stad gebruikt kunnen worden. Maar daar ...