Filet d'Anvers: uit liefde voor het vlees

Antwerpen 2060 - Steve Vancauwenberghe van Filet d’Anvers in de Lange Lobroekstraat komt op voor zijn eigen restaurant én hij breekt tevens een lans voor de Slachthuisbuurt waar het is gevestigd. “De variatie is hier groter dan je denkt.”

Filet d’Anvers ligt in het midden van de straat die bekend is als ‘die met de vleesrestaurants achter het slachthuis’. “We mogen niet klagen, maar in de vakantie zijn we een wat onderbelichte buurt”, steekt Steve van wal. “Toch heb je hier veel diverse restaurants op een zakdoek, allemaal met een eigen, aparte klemtoon. Er is een à volontérestaurant (Pampas), je hebt de traditionele vleesrestaurants waarvan eentje met pony­steak (De Veehandel en Piétrain), een tapazaak (La Volpe) en onze steengrill en paardensteak.”

Natuurlijk is het in deze straat zaak om je te onderscheiden. “Dat proberen we door te zweren bij Belgisch witblauw rund en we bieden geen gerijpt vlees aan. Dat doen onze concurrenten al en op deze manier kunnen we het iets goedkoper houden. Daarnaast hebben we een steengrill. We brengen ze met 400° aan tafel, zodat mensen hun eigen stukjes vlees kunnen bakken. Het voordeel van deze formule is dat je makkelijk met anderen kan delen. Zeker als mensen kiezen voor een vleesassortiment en daarbij gegrilde groentjes nemen.”

En speciaal voor de klanten die snel willen eten – vaak mensen die nog naar het Sportpaleis moeten – hebben we er pasta’s, slaatjes en visgerechten bij genomen. Tijdens het seizoen is ook de Poulet d’Anvers open, enkele huizen verder.

www.filetdanvers.be, Lange Lobroekstraat 57, 2060 Antwerpen