Maanrock trekt nu ook naar stadstuinen

Mechelen - Maanrock, het gratis stadsfestival van 25 tot en met 27 augustus in de Mechelse binnenstad, wordt nog meer een totaalbelevenis. Zo breidt het evenement met nieuwe concepten uit naar vrij recent aangelegde stadstuinen.

Aan het einde van de zomervakantie is het opnieuw drie dagen feest in de Dijlestad. Het aantal locaties van het stadsfestival breidt uit van vier tot acht.

Wie het programma bekijkt, zal misschien automatisch een beetje denken aan een mini-Gentse Feesten, maar dan wel met een concept dat meer dan ooit de Mechelaar wil betrekken. "Naast de grote namen willen wij vooral jong lokaal talent een kans geven", zegt voorzitter Kristof Calvo (Groen) van mmMechelen Feest.

Populaire toppers blijven natuurlijk de belangrijkste podia onveilig maken op de Grote Markt en de IJzerenleen. "Op de Botermarkt is er voor het eerst ook op vrijdagavond 25 augustus iets te doen. Samen met Mechelen Talentenfabriek organiseren we daar een free podium", vertelt Calvo.

Dans en theater

Andere nieuwigheden zijn Rommy's Zomertuin in de Sinte-Mettetuin op zondag 27 augustus, waar kinderen baas zijn. MOES vormt de tuin van het Oh! op zaterdag 26 augustus om tot een oase van eigenzinnige muzikale sessies, op zondag zijn er rustige beats te horen tijdens een picknick.

Dansen alsof je leven ervan afhangt, kan je op het Cultuurplein. En dat zowel zaterdag als zondag. Drie dansscholen doen mee. In de Theatertuin in het Moreelshuis in het Groot Begijnhof wordt de voorstelling 'De getemde feeks' van Sjarabang vzw en De Moedertaal hernomen.

www.dezomerisvanmechelen.be