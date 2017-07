Personeel Van Hool ongerust over toekomst in Koningshooikt

Koningshooikt / Lier - Het personeel van busbouwer Van Hool uit Koningshooikt (Lier) is bezorgd over de toekomst van de fabriek. Dat zeggen de vakbonden, nadat CEO Filip Van Hool aan De Tijd zei dat er voortaan meer bussen in Macedonië zouden worden gebouwd dan in Vlaanderen.

Momenteel zouden er in Vlaanderen en in de goedkopere vestiging in Macedonië telkens zo’n 600 bussen worden gebouwd. Vanaf volgend jaar zou Vlaanderen - dat zo’n 3.600 werknemers telt - evenwel honderd bussen afstaan aan Macedonië. Dat komt volgens Van Hool door de prijsdruk op de markt.

“We kunnen niet zeggen dat we dit niet zien aankomen, al kunnen we de impact voor het personeel nog niet goed inschatten”, zegt ABVV-secretaris Hans Vaneerdewegh. “Maar het is spijtig dat ze daar niet open over zijn. We vragen al twee jaar om rond de tafel te zitten voor een zo goed mogelijke tewerkstelling voor iedereen.”

Van Hool had tot nog toe altijd aangegeven dat duurdere bussen in eigen land worden gemaakt. “Ondanks alle bedoelingen daarover komt de opsplitsing low-cost tegenover duurdere exemplaren in gevaar”, zegt ACV’er Marc De Hert. “We maken ons echt zorgen over de langere termijn.”

Beide vakbonden vragen wel dat het werk bij Van Hool in eigen land alvast beter zou worden verdeeld. Er is geregeld economische werkloosheid bij de busafdeling, terwijl de afdeling voor industriële voertuigen overuren ‘boomt’ en draait. Ze vragen dat personeel wordt bijgeschoold, zodat flexibeler uitwisselen mogelijk wordt.

Ze stellen zich ook vragen bij de verloning, gezien de toegenomen winst. “Men houdt te weinig rekening met de rol die het personeel hier speelt voor dat resultaat”, stelt De Hert.

Bij ABVV is men overigens niet tevreden over de communicatie. “Dit via de krant moeten vernemen, een week voor de vakantie, is een slag in het gezicht van het personeel”, zegt Vaneerdewegh nog. “We zullen onze vakantie misschien een weekje uitstellen. Er moet mogelijk een hartig woordje worden gepraat.”