“Uitzonderlijk”: leeuwin zoogt luipaardenwelp

Dat dit luipaardenwelpje een gevlekte vacht heeft, lijkt deze leeuwin niet erg te vinden.

De Nederlander Joop Van Der Linde kon in Tanzania foto’s nemen van een wilde leeuwin die een luipaardenwelp zoogt. Dat is hoogst uitzonderlijk.

Dit heb ik nog nooit gezien, zegt Luke Hunter, voorzitter van de dierenorganisatie Panthera, aan de BBC. “We kennen gevallen waarbij een leeuwin andere leeuwenwelpjes adopteert. Maar dit is ongezien.”

De 5-jarige leeuwin Nosikitok heeft een gps-halsband en heeft zelf drie jongen.

De meeste leeuwinnen zouden een luipaardenwelp doden, maar Nosikitok behandelde hem als haar eigen jong.

Het is niet duidelijk waar de moeder van het kleine luipaard is. Of de leeuwin het luipaard fulltime zal adopteren, moet nog blijken.