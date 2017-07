Freya Aelbrecht vervoegt Lise Van Hecke bij Pesaro

Freya Aelbrecht komt komend seizoen uit voor de Italiaanse promovendus Pesaro. Dat kondigde haar nieuwe club vrijdag aan. Aelbrecht vervoegt bij Pesaro haar teamgenote bij de Yellow Tigers, Lise Van Hecke, die donderdag haar contract tekende aan de Adriatische Zee.

De 27-jarige Aelbrecht kwam het voorbije seizoen uit voor Monza, na eerder in Italië uit te zijn gekomen voor Arsizio (2014-2015) en Bergamo (2015-2016). Aelbrecht brak in België door bij Asterix Kieldrecht (2008-2012), van waaruit ze in 2012 haar eerste buitenlands avontuur aanging bij het Franse Cannes (2012-2014). Vorig seizoen won ze met Monza de Italiaanse beker.