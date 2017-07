Hermien Peters en Lize Broekx plaatsen zich in de K2 500m ook voor de A-finale

Enkele uren nadat broer Artuur voor een heuse stunt zorgde was het de beurt aan zus Hermien Peters om samen met haar Neepeltse clubgenote Lize Broekx de K2 in te stappen voor hun voorwedstrijd over de olympische 500m afstand. Onze landgenoten moesten zich bij de top drie peddelen om zich rechtstreeks te plaatsen voor de A-finale, een opdracht die ook zij vlekkeloos realiseerden.

Lize Broekx en Hermien Peters moesten het opnemen tegen de vice-olympische kampioenen Weber-Dietze. Tegen deze Duitse topkajaksters viel er uiteraard weinig in te brengen. Onze landgenoten focusten zich vooral op hun Oekraïnse tegenstanders Horlova-Kichasova en de Portugezen Vasconcelos-Portela. Peters en Broekx bleken in de slotmeters na de Duitse winnaressen Weber-Dietz en de Slovenen Ponomarenko-Osterman snel genoeg om nog net dat derde finaleticket in de wacht te slepen. Zij varen die A-finale zondag om 9.54 uur Belgische tijd.