Vlaamse lerares overlijdt tijdens spoedoperatie in Frankrijk

Aagje Vandenberghe, een 51-jarige lerares godsdienst uit Beveren-Roeselare, is op vakantie in Frankrijk overleden aan de gevolgen van een darmobstructie. Twee spoedoperaties konden haar niet meer redden.

De verslagenheid is groot. Bij haar familie en vrienden, maar ook in de school Spec Nostra in Brugge waar ze godsdienst gaf en waar ze door zowel leerlingen als collega’s op handen werd gedragen. De reacties op sociale media liegen er niet om. “Een toffe lerares, altijd klaar om te helpen, supercollega...”

“Twee weken geleden, op de laatste schooldag, zijn we nog gaan eten en was ze haar eigen zelve. Praten, discussiëren en vooral lachen en genieten. Haar dood komt heel hard aan”, zegt een collega.

Aagje Vandenberghe was deze week met nog een ander koppel op vakantie in de buurt van het Franse Chalon-sur-Saône is Aagje. Een paar dagen geleden kreeg ze plots last van hevige darmklachten die steeds heviger werden. In het ziekenhuis onderging ze een spoedoperatie. Vermoedelijk aan een darmobstructie. Zo een obstructie kan volgens artsen verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen kan het vrij goed behandeld worden. Maar zoals bij zoveel aandoeningen, hangt alles af van verschillende factoren zoals plaats en oorzaak.

Van het plaatselijke ziekenhuis werd ze nadien overgebracht naar een universitair ziekenhuis, waar een tweede spoedingreep volgde. Maar donderdagochtend overleed ze door complicaties.

Ze laat een echtgenoot, ook leerkracht, en drie kinderen achter. Het stoffelijk overschot wordt zo snel mogelijk naar ons land gerepatrieerd.