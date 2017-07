Deze twaalf Antwerpenaren draaien morgen plaatjes voor de jarige Radio Minerva

Linkeroever - Radio Minerva wordt 35 jaar en daarom stuurt de seniorenradio morgen, zondag, een heel speciaal marathonprogramma de ether in. Elk uur, tussen 8 en 20u, wordt gevuld door een prominente Antwerpenaar. De meesten van hen zaten nog nooit achter de knoppen in een radiostudio.

De bekendste radiomaker die Minerva in de chalet aan de Wandeldijk op Linkeroever mag verwelkomen, is burgemeester Bart De Wever. Maar voor en na hem komen er nog andere opvallende figuren hun muziekkeuze voorstellen. Ze moeten zelf hun platenuurtje samenstellen en aan elkaar praten. Bedoeling is wel dat ze zich richten tot de vertrouwde seniorendoelgroep van Minerva.

8 - 9u: Rudi Mannaerts, pastoor

9-10u: Bart De Wever, burgemeester

10-11u: Lucas Van den Eynde, acteur

11-12u: Carry Goossens, acteur

12-13u: Guy Mortier, tv-figuur en oud-hoofdredacteur Humo

13-14u: Guy De Pré, radiomaker

14-15u: Camilia Blereau, actrice

15-16u: Kobe Ilsen, presentator

16-17u: Jelle Cleymans, muzikant/acteur

17-18u: Herbert Flack, acteur

18-19u: Jacques Vandermeiren, ceo Havenbedrijf Antwerpen

19-20u: Pieter Embrechts, muzikant

Minerva vind je op de 98.0 fm in en rond Antwerpen en op de 105.6 fm in en rond Blankenberge. Je kan ook live luisteren via www.radio-minerva.be

Minerva kleurt ook de zomer bij Gazet van Antwerpen. Ontdek nooit eerder vertelde verhalen over Radio Minerva in onze negendelige videoreeks Grijsgedraaid. Elke vrijdag kan je een nieuwe aflevering bekijken op gva.be/minerva.