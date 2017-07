“Hoger minimumpensioen kan ondernemerschap aanwakkeren”

Brussel - De verhoging van het minimumpensioen is “een goede zaak” voor zelfstandige ondernemers. Daarover zijn de zelfstandigenorganisaties Unizo en Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) het vrijdag opvallend eens. Het betere statuut kan voor jongeren ook een motivatie zijn om over te gaan tot ondernemen, klinkt het nog.

De Kamer zette donderdagavond het licht op groen voor een wetsontwerp dat de minimumpensioenen verhoogt. Voor alleenstaanden met een volledige loopbaan zal het bedrag op 1 september met 1 procent worden opgetrokken tot 1.212,45 euro per jaar.

Voor zelfstandigen betekent dat een verhoging met meer dan 150 euro per maand sinds eind 2014. De zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ zijn dan ook blij met de goedgekeurde verhoging.

“Dit is een goede zaak”, zegt Caroline Deiteren, sociaal adviseur van Unizo. “Het gaat om een uitvoering van de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn bij het afsluiten van het interprofessioneel akkoord”, zo zegt ze. Ook Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ, is tevreden dat de verhoging van het minimumpensioen werd goedgekeurd. “Elke verhoging is voor ons uiteraard zeer goed. Want momenteel is het gebrekkige statuut nog te veel een rem op het ondernemerschap. Deze verhoging kan het ondernermerschap dus aanwakkeren.”

Tegelijkertijd benadrukt Mattheeuws dat een zelfstandige niet automatisch recht heeft op het bedrag van 1.212,45 euro. Er moet in de eerste plaats al een beroepsloopbaan van minstens dertig jaar worden aangetoond om in aanmerking te komen voor de regeling van het minimumpensioen. Bovendien zal het uitbetaalde bedrag minder hoog liggen wanneer er geen sprake is van een volledige loopbaan (45 jaar).

“De techniek voor het berekenen van een volledige of onvolledige loopbaan is niet ideaal”, zegt Deiteren daarover. “Dat had anders gekund.”

