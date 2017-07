“Geen fiscale belemmeringen meer voor mensen die in buitenland werken”

Hasselt - “Ken persoonlijke en familiale belastingvoordelen voor EU-burgers die over de grens werken, toe al naargelang het inkomen dat hij in de werkstaat verwerft.” Dat adviseert dr. Hannelore Niesten (UHasselt/Maastricht University) in haar doctoraatsproefschrift. Daarmee wil de onderzoekster de fiscale belemmeringen wegwerken die EU-burgers ondervinden wanneer ze in het buitenland werken.

Werken over de grens brengt de nodige belemmeringen met zich mee, zeker op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. “Er is geen EU-regelgeving. Dus als je over de grens werkt, ben je overgeleverd aan twee of zelfs meer rechtsstelsels”, zegt Niesten. “De meeste EU-lidstaten hebben voor niet-inwoners een andere belastingregeling. Iemand die in een andere lidstaat werkt dan die waarin hij of zij woont, kan dus geconfronteerd worden met een hogere belasting dan iemand die woont en werkt in hetzelfde land.”

Voor haar doctoraatsonderzoek ging Niesten op zoek naar een nieuwe maatstaf voor de toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen. Daarvoor vergeleek ze onder meer belastingregelingen in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. “In mijn voorstel krijgt iemand die bijvoorbeeld 40 procent van zijn loon haalt uit een ander land, in dat land ook 40 procent van de belastingvoordelen waarvoor hij in aanmerking komt.”

Die regeling wijkt af van de heersende ‘Schumacker-doctrine’. “In dat arrest uit 1995 oordeelde de rechter dat een werkstaat enkel fiscale tegemoetkomingen moet geven wanneer een individu het grootste deel van zijn belastbaar inkomen daar verwerft én wanneer hij in de woonstaat onvoldoende belastbaar inkomen heeft om er ook belastingvoordelen te krijgen”, zegt Niesten.

Volgens de onderzoekster zal de EU alleen maar kunnen winnen door duidelijke afspraken rond fiscaliteit voor grensoverschrijdende EU-personen te maken. “EU-burgers die over de grens werken, zijn de pioniers van Europa”, klinkt het nog. “Een minimalisatie van die fiscale belemmeringen komt uiteindelijk neer op een maximalisatie van het vrije verkeer van personen en dat is nu net zo belangrijk voor de interne markt.”

In september trekt Niesten voor negen maanden naar de Verenigde Staten om ook daar de hele problematiek rond fiscaliteit en grenswerk te bestuderen.

(belga)