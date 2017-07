Woonerven ontdekt uit middeleeuwen

Mechelen - Bij opgravingen tussen de Zemstseweg en Eglegemvijver zijn sporen van minstens twee woonerven uit de volle middeleeuwen ontdekt. Het toont aan hoe de gewone Hombekenaar toen woonde.

Tussen de Zemstseweg en de Eglegemvijver, in de Mechelse deelgemeente Hombeek, realiseert vastgoedmakelaar Brummo een nieuwe verkaveling met een honderdtal woningen. Nadat vorig jaar bij een opgraving aan de Zemsteweg al sporen aan het licht kwamen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd, is het nu de beurt aan de lager gelegen terreinen, dichter bij de Eglegemvijver. Vooronderzoek had immers ook daar de aanwezigheid van archeologische resten aangetoond.

Om die reden laat Brummo er sinds 26 juni en tot en met vandaag een opgraving uitvoeren door het Vlaams Erfgoed Centrum. De dienst Archeologie van de stad Mechelen en het agentschap Onroerend Erfgoed volgen het onderzoek van nabij op.

Op de terreinen werden minstens twee erven aangetroffen. Binnen deze erfbegrenzing vallen enkele grote gebouwen op, opgetrokken in hout en leem. Enkel de diepere paalkuilen zijn bewaard gebleven. In sommige kuilen is nog de vorm te herkennen van de forse palen die het dak hebben gedragen. Op basis van de aangetroffen scherven worden de sporen voorlopig in de volle middeleeuwen gedateerd, de periode van de 10de tot 13de eeuw. Het materiaal wordt nog verder bestudeerd door het Vlaams Erfgoed Centrum.

Belangrijke vondst

“De vondst is belangrijk voor Hombeek, want uit die periode is vrij weinig bekend. We weten dat de Sint-Martinuskerk er stond, dat enkele heren er een hof hadden en dat aan het einde van de volle middeleeuwen het Norbertinessenklooster Leliëndael werd gesticht. Maar waar de gewone Hombekenaar toen woonde? Dat wordt nu pas duidelijk”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).

Opvallend is de locatie, onderaan de helling, in tegenstelling tot de sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd die bovenaan gegroepeerd liggen. Blijkbaar zat de middeleeuwer liever wat dichter bij de Zenne.