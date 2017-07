Waarom Kermit de kikker nooit meer dezelfde zal zijn…

Fans van Kermit de kikker zullen op hun tanden moeten bijten: het figuurtje zal nooit meer hetzelfde zijn. Reden: de man achter Kermit werd na 27 jaar de laan uitgestuurd.

Steve Whitmire was 27 jaar lang de stem achter Kermit de kikker. Hij nam het over van Jim Henson, die het figuurtje bedacht, toen die in 1990 stierf. De meesten zullen Kermit dus enkel kennen in de versie van Whitmire. Waarom de man ontslagen werd door het moederbedrijf Disney is niet geweten, zelf schreef Whitmire alvast een emotionele blog. “Ik ben er kapot van. Het voelt alsof ik Henson teleurgesteld heb. Voor mij zijn ‘The Muppets’ niet zomaar een job of een carrière, zelfs niet zomaar een passie. Het is een roeping, een dringende, niet weg te krijgen manier van leven. Dit is mijn levenswerk sinds ik 19 jaar oud was. Het voelt aan alsof ik mijn werk nu écht goed doe. Ik wil dat iedereen weet dat ik nooit zelf zou overwegen om Kermit te verlaten. Doorheen de maanden heb ik verschillende oplossingen aangeboden aan de bazen om de problemen die zij zagen op te lossen, maar niets heeft mogen baten”, aldus Whitmire.

Whitmire met Kermit de kikker. Foto: Tonya Wise/Invision/AP

Volgens The Hollywood Reporter en ABC News zou Matt Vogel, die reeds lange tijd werkt voor The Muppets het van Whitmire overnemen.