Radioactief water uit Fukushima wordt in Stille Oceaan gedumpt

De uitbater van de kerncentrale in het Japanse Fukushima gaat water dat besmet is met het radioactieve titrium in de Stille Oceaan lozen. Dat melden verschillende Japanse media vrijdag.

“De beslissing daarover is al genomen”, zo bevestigt Takashi Kawamura, de voorzitter van het energiebedrijf Tepco, aan het Japanse nieuwsagentschap Kyodo.

Vervuild water vormt nog altijd een probleem in de kerncentrale, die op 11 maart 2011 getroffen werd door een aardbeving en een tsunami. In drie van de zes reactoren ontstond toen een ‘meltdown’. Sindsdien wordt er water ingebracht in de getroffen reactoren, die immers koel genoeg moeten blijven.

Dat water heeft volgens Tepco op de centrale een behandeling gekregen, waarbij 62 types radioactief materiaal verwijderd kon worden. Enkel het radioactieve isotoop titrium kon er niet uit worden gehaald. Daardoor ligt er in Fukushima nog 777.000 kubieke meter water met titrium opgeslagen in ongeveer 580 tanks.

Shunichi Tanaka, de voorzitter van de nucleaire toezichthouder in Japan, heeft Tepco nu opgedragen om het water in de zee te lozen. Er wordt benadrukt dat titrium in kleine hoeveelheden slechts een beperkt gezondheidsrisico vormt.

Maar bij de bevolking, en dan vooral bij de vissers, bestaat er grote ongerustheid over de maatregel. Er wordt ook aangeklaagd dat Tepco “geen enkele uitleg aan de omwonenden” heeft verschaft.

