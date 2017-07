Deze plant zou iedereen in de slaapkamer moeten hebben

Niet alleen omdat het je kamer opfleurt, maar vooral omdat het een goede remedie is tegen snurken, past een ananasplant perfect in de slaapkamer, schrijft de Nederlandse website Groen Vandaag.

Het bed delen met een snurkende partner zorgt vaak voor slapeloze nachten en spanningen in een relatie. Omdat een por niet altijd voldoende is, is er ook een plant die kan helpen om snurkers 's nachts het zwijgen op te leggen.

Volgens de Nederlandse website Groen Vandaag helpt een ananasplant tegen snurken. Het vervelende geluid dat met snurken gepaard gaat hoor je enkel bij het inademen, doordat de lucht niet vrij kan binnenstromen omdat die verhinderd wordt door een of andere vernauwing of obstructie.

Een ananasplant kan hier helpen. Normale planten geven overdag zuurstof af en doen 's nachts niet. Bij de ananasplant zijn de rollen omgekeerd. Dit kan ervoor zorgen dat de luchtwegen tijdens de slaap meer gaan openstaan en dat het vervelende snurkgeluid dus uitblijft.

Het proberen waard, want de ananasplant ziet er heel erg zomers en exotisch uit. De bloem lijkt een uit de kluiten gewassen en opgeschoten ananas die hoog boven langwerpige bladeren uitpriemt.

Een bericht gedeeld door Jill Anna Huyts (@jillannahuyts) op 12 Jul 2017 om 12:13 PDT

Een bericht gedeeld door monique_d_b (@monique_d_b) op 6 Mei 2017 om 7:06 PDT