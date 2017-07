Twee maanden niet ziek geweest? Maak kans op een reischeque van de baas

Goed nieuws voor de personeelsleden van het bedrijf B&A Technics, of toch voor een deel van hen. De zaakvoerder van de Oost-Vlaamse kmo verloot deze zomer twee reischeques van 1.500 euro. Wie wil meedoen aan de tombola, mag in de twee maanden voordien wel geen enkele keer afwezig zijn geweest wegens ziekte. Pure discriminatie, oordelen specialisten.

Zijn trouwste krachten belonen. En tegelijk iets doen aan de vele afwezigheden. Dat is de motivatie van zaakvoerder Bart Vanderstraeten (44) om deze zomer een dubbele tombola te organiseren onder zijn werknemers. De eerste reischeque is zopas uitgedeeld. Begin augustus volgt de tweede. Maar er is meer: wie weinig of niet ziek is, krijgt ook een extra loonsverhoging op het einde van het jaar. “Wie zijn best doet, wordt beloond. Ik vind dat correct”, zegt Vanderstraeten, die al 19 jaar B&A Technics runt, een bedrijf dat technici en machines uitstuurt naar andere bedrijven om drukke periodes te overbruggen.

De zaakvoerder beseft dat wie ziek is, daar in de regel niet voor kiest. “Maar als je één prijsuitreiking mist door de griep, dan is er nog de volgende. Als iemand écht ziek is, laat ik mijn hart spreken. Ooit had ik iemand die ­kanker kreeg. Ik heb die tot op het laatste moment, ook ­financieel, gesteund.”

De tombola’s lijken op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar volgens spe­cialisten zijn ze dat duidelijk niet. “Zowel de reischeques als de loonsverhoging gaan in tegen de antidiscriminatiewet”, zegt Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KU Leuven. Ook vakbonden ABVV en ACV en de FOD Werkgelegenheid hebben het over discriminatie.

“Werkgevers die ziekteverzuim creatief aanpakken, moeten we net aanmoedigen”, zegt Karel Van Eetvelt van Unizo. “En al zeker als ze dat doen met beloningen in plaats van straffen.” Een loonsverhoging en tombola volstaan niet, geeft hij toe. Een zaakvoerder moet ook zorgen voor correcte arbeidsomstandigheden en een aangename sfeer. “Maar dan nog is er vaak niet te tolereren absenteïsme. Wie onterecht afwezig is, pleegt sociale fraude. Medelijden is dan niet aan de orde.”