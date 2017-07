Beyoncé toont voor de allereerste keer haar twee schattige baby’s

Daar zijn ze dan! Beyoncé heeft haar kersverse tweeling getoond. Sir Carter en Rumi zijn vandaag al één maandje oud, maar het is de eerste keer dat ze op een foto verschijnen. De Instagrampost van de ‘Single Ladies’-zangeres wordt massaal gedeeld.

Eindelijk komt er een officiële bevestiging van de geboorte en de namen van de tweeling van Jay Z en Beyoncé. Kersverse opa Mathew Knowles, de vader van de zangeres had het nieuws al wel verklapt in een tweet. Maar op een bericht vanuit het koppel moesten we een volledige maand wachten. Nu is het zover. En de eerste foto van haar baby's brengt Beyoncé volledig in haar eigen stijl.

LEES OOK. Beyoncé onthult ongewild de namen van haar baby's

Iconische foto's

De Amerikaanse zangeres gaat opnieuw voor een opmerkelijke kunstzinnige afbeelding. Daarop is te zien in een sluier en een lange paarsblauwe stof. Die laat haar buik vrij, die geen spoor van een zwangerschap meer vertoont. De kleine Sir en Rumi liggen in haar armen te rusten, terwijl Beyoncé hun hoofdjes ondersteunt. Op de achtergrond zien we dezelfde bloemenpracht als in de foto waarmee ze haar zwangerschap aankondigde. Zo vormt de aankondiging en de bekendmaking als het ware een tweeluik.

Sir Carter and Rumi 1 month today. ?????????????????????????? Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 13 Jul 2017 om 10:10 PDT

Op 1 februari 2017 stuurde Queen B. Beyoncé een legendarische zwangerschapsaankondiging de wereld in. De iconische foto in toonde Beyoncés bolle buik, een lingeriesetje en een sluier. Die post heeft ondertussen al meer dan 11 miljoen likes gekregen.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 1 Feb 2017 om 10:39 PST

Niet het eerste kindje

De tweeling is niet het eerste kindje van de 35-jarige popster en de 47-jarige rapper. Ze hebben samen al een dochtertje, Blue Ivy, dat ondertussen 5 jaar oud is. Beyoncé heeft voordien ook één miskraam te verwerken gekregen.

“Omdat ze niet wilden dat hun dochter zich buitengesloten zou voelen door de komst van de twee kindjes, wil het koppel dat het meisje aanwezig is in de verloskamer”, schreef Daily Mail destijds. Zij zou het hele gebeuren mogen meemaken in haar eigen verpleegsteroutfitje, zodat het een “bijzonder familiemoment” zou zijn. Of dat gerucht ook waarheid is geworden, is nog niet bekend.

LEES OOK. Dit is het huis waarin de tweeling van Beyonce en Jay-Z zal opgroeien